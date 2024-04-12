В магазинах Коми подорожали хлеб и картошка

В России наблюдается повышение цен на хлеб и картофель. Данные были представлены Самарастатом по результатам мониторинга изменения потребительских цен с 2 по 8 апреля.

Цена на ржаной хлеб выросла на более чем один процент и превысила отметку в 74 рубля. Второй хлеб, как называют картофель, подорожал на три процента - до 43 руб.