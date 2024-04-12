В магазинах Коми подорожали хлеб и картошка
- 09:00 12 апреля
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- Елизавета Петрова
В России наблюдается повышение цен на хлеб и картофель. Данные были представлены Самарастатом по результатам мониторинга изменения потребительских цен с 2 по 8 апреля.
Цена на ржаной хлеб выросла на более чем один процент и превысила отметку в 74 рубля. Второй хлеб, как называют картофель, подорожал на три процента - до 43 руб.
Свекла, стала лидером по росту цен, продолжая подорожать уже несколько недель подряд. Цена на нее повысилась на почти три с половиной процента, достигнув отметку почти в 47 рублей. Удорожание также затронуло морковь, цена на которую увеличилась на три процента, достигнув 27 рублей.
Цена на свежие помидоры выросла на два с половиной процента, и в среднем составляет 272 рубля за килограмм. Репчатый лук подорожал на два с лишним процента, стоимость его достигла 33 рубля за кило. Цена на свежие огурцы возросла почти на два процента и теперь составляет 184 рубля.
Что касается снижения цен, то самый значительный спад наблюдается на куриных яйцах, которые за последнюю неделю стали дешевле на более чем один процент. Десяток яиц теперь стоит примерно 115 рублей.
Также снизилась цена на вареную колбасу почти на один процент, килограмм ее можно купить по 457 рублей. Цена на сосиски уменьшилась на полпроцента и теперь составляет 462 рубля за кило. Пастеризованное цельное молоко с жирностью 2,5-3,2% потеряло примерно такой же процент в цене, литр его можно приобрести по 69 рублей.