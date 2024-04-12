Сыктывкарец, из-за которого погибла пенсионерка, ответит перед судом

В Сыктывкаре перед судом предстанет местный житель 29 лет, по вине которого погибла пожилая женщина. Подробнее о преступлении рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Как следует из материалов дела, в феврале 2024 года молодой человек находился в квартире одного из домов по улице Сосновой вместе с 77-летней родственницей своей знакомой. Между горожанами произошёл конфликт. В разгар ссоры парень не смог справиться с яростью, схватил неустановленный предмет и нанес жертве не менее семи ударов по голове. Женщину госпитализировали медики, диагностировав пациентке закрытую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм женщина вскоре скончалась.