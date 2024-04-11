В Сыктывкаре завершился двухдневный конкурс коми девушек "Райда"

стопкадр из трансляции "ВЭФИРЕ"

6 и 7 апреля в столице региона прошел IX республиканский конкурс коми девушек "Райда-2024". 12 претенденток в возрасте от 16 до 24 лет из разных районов приняли участие в этом масштабном событии. На протяжении нескольких дней, участницы конкурса показывали музыкальные представления, читали стихи, исполняли народные песни, танцевали, демонстрировали коми обряды и играли на скрипке и барабанах. Первый отбор номеров состоялся в Доме дружбы народов. Каждая конкурсантка показала по несколько выступлений. По итогу – для каждой девушки оставили один идеальный, по мнению жюри, номер.

Во второй день прошел заключительный этап конкурса – масштабный гала-концерт в Коми театре. Помимо показанных повторно номеров, выверенных до идеала, девушки также приняли участие в дефиле. В середине мероприятия, они сменили уже привычные коми наряды на шикарные деловые костюмы и начали ходить по подиуму, демонстрируя всем свою красоту и элегантность. После этого жюри начали подсчет голосов.

Министр нацполитики Коми Роман Носков отметил, что на протяжении двух дней конкурса, девушки продемонстрировали не только нежную и трепетную красоту, но и многочисленные способности и таланты.

Помимо самих конкурсанток, на мероприятие также приехали группы поддержки. Многие, во время двух дней "Райды", разворачивали плакаты в адрес определенной участницы. Зал тоже не сидел на месте и активно аплодировал и поддерживал каждую девушку. Особенно зал взорвался на выступлении последней конкурсантки из поселка Приуральский в Троицко-Печорском районе Анастасии Юшковой. Девушка выступила с игрой на настоящих барабанах, исполнив рок-кавер на аранжировку песни Марьямоль.



Жюри конкурса отметили, что количество конкурсанток на "Райде" растет с каждым годом. Такое количество девушек приняло участие в событии впервые.