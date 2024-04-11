В Сыктывкаре завершился двухдневный конкурс коми девушек "Райда"
- 20:30 11 апреля
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- Никита Чернов
6 и 7 апреля в столице региона прошел IX республиканский конкурс коми девушек "Райда-2024". 12 претенденток в возрасте от 16 до 24 лет из разных районов приняли участие в этом масштабном событии.
На протяжении нескольких дней, участницы конкурса показывали музыкальные представления, читали стихи, исполняли народные песни, танцевали, демонстрировали коми обряды и играли на скрипке и барабанах. Первый отбор номеров состоялся в Доме дружбы народов. Каждая конкурсантка показала по несколько выступлений. По итогу – для каждой девушки оставили один идеальный, по мнению жюри, номер.
Во второй день прошел заключительный этап конкурса – масштабный гала-концерт в Коми театре. Помимо показанных повторно номеров, выверенных до идеала, девушки также приняли участие в дефиле. В середине мероприятия, они сменили уже привычные коми наряды на шикарные деловые костюмы и начали ходить по подиуму, демонстрируя всем свою красоту и элегантность. После этого жюри начали подсчет голосов.
Министр нацполитики Коми Роман Носков отметил, что на протяжении двух дней конкурса, девушки продемонстрировали не только нежную и трепетную красоту, но и многочисленные способности и таланты.
Помимо самих конкурсанток, на мероприятие также приехали группы поддержки. Многие, во время двух дней "Райды", разворачивали плакаты в адрес определенной участницы. Зал тоже не сидел на месте и активно аплодировал и поддерживал каждую девушку. Особенно зал взорвался на выступлении последней конкурсантки из поселка Приуральский в Троицко-Печорском районе Анастасии Юшковой. Девушка выступила с игрой на настоящих барабанах, исполнив рок-кавер на аранжировку песни Марьямоль.
Жюри конкурса отметили, что количество конкурсанток на "Райде" растет с каждым годом. Такое количество девушек приняло участие в событии впервые.
Победителем "Райды-2024" стала жительница Сыктывкара Татьяна Седрисева. На вручении торжественного места ей надели кокошник, подарили цветы, сертификат на поездку на Маньпупунер. А также одарили громкими аплодисментами. На втором месте оказалась участница из Усть-Куломского района Елена Рокина. Она забрала номинацию "Катшасин" и приз зрительских симпатий "Медся муса ныв". Бронза досталась Виктории Терентьевой из Ижемского района. Она одержала победу в номинации "Пöлöзнича".
Обладательнице золота из Сыктывкара придется преодолеть путь пешком в 50 километров за три дня. Девушки придется пройти по мансийской тропе, где по пути могут быть следы диких зверей. После чего она поднимется в горы на Маньпупунер.