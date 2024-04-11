На сыктывкарской Стефановской площади обновят баннеры к 9 мая

В Сыктывкаре в настоящее время над разработкой новых эскизов баннеров, посвященных Дню Победы, работают опытные специалисты. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации города, Александр Гонтарь.

Гонтарь также отметил, что в этом году в столице Республики Коми будет проведено обновление оформления. В частности, на Стефановской площади, где традиционно проходил парад, планируется заменить баннеры. Процесс работ уже начался.