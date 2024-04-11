На сыктывкарской Стефановской площади обновят баннеры к 9 мая
- 19:15 11 апреля
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре в настоящее время над разработкой новых эскизов баннеров, посвященных Дню Победы, работают опытные специалисты. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации города, Александр Гонтарь.
Гонтарь также отметил, что в этом году в столице Республики Коми будет проведено обновление оформления. В частности, на Стефановской площади, где традиционно проходил парад, планируется заменить баннеры. Процесс работ уже начался.
Кроме того, в Сыктывкаре продолжится проведение акции под названием "Чужих могил не бывает", которая направлена на благоустройство могил ветеранов. В прошлом году в рамках данной акции были установлены 320 памятных знаков.
Министр культуры и архивного дела Гульнара Идрисова сообщила, что во время празднования Дня Победы в Республике Коми состоятся различные концерты, дни открытых дверей и театральные представления. Граждане смогут насладиться разнообразным программным контентом, приуроченным к этому важному и знаменательному событию.