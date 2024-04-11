На реке Сысола у Койгородка начался ледоход

На реках Летка у села Летка, на реке Луза у поселка Верхолузье чисто, ниже у села Объячево

сохраняется густой ледоход.

Коми ЦГМС продолжает мониторить обстановку в связи с предстоящим паводком. На реке Сысола у поселка Койгородок отмечается редкий ледоход, наблюдается подвижка льда и разводья вдоль всего протяжения.