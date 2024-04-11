На реке Сысола у Койгородка начался ледоход
- 17:15 11 апреля
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- Елизавета Петрова
На реках Летка у села Летка, на реке Луза у поселка Верхолузье чисто, ниже у села Объячево
сохраняется густой ледоход.
Коми ЦГМС продолжает мониторить обстановку в связи с предстоящим паводком. На реке Сысола у поселка Койгородок отмечается редкий ледоход, наблюдается подвижка льда и разводья вдоль всего протяжения.
На реке Ухта у поселка Усть-Ухта, на отдельных участках вычегодского бассейна и на реке Вашка в верхнем течении встречаются закраины, промоины, а лед тает на месте. На остальных реках сохраняется ледостав, преимущественно в виде ярусного льда с водой на поверхности.
В бассейне реки Вычегда продолжится процесс разрушения ледяного покрова: промоины и закраины будут увеличиваться, лед будет таять на месте. На остальных реках республики будет сохраняться зимний режим.