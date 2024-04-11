«Будет легко и бесплатно». Популярный маркетплейс Wildberries изменил правила возврата товаров
- 21:05 11 апреля
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- Служба новостей
Согласно заявлению специалистов, пользователи одного из известных маркетплейсов скоро смогут вернуть товары, которые не подошли им для покупки
В настоящее время система автовозврата работает в тестовом режиме, но в будущем она начнет функционировать на постоянной основе.
По новому правилу, возвращенные товары будут храниться на выбранном пункте выдачи заказа, что может ускорить процесс обращения товаров и позволить быстрее выставить возвращенную продукцию на продажу на других онлайн-площадках или через собственные интернет-магазины. Кроме того, продавцам не придется оплачивать хранение товаров на складе до их повторной реализации.
Чтобы вернуть товар с помощью нового способа, покупателям потребуется использовать специальный QR-код из приложения. Однако, эта возможность применима только к 15 определенным категориям товаров. В этот список входят наборы для чаепития, столовые сервизы, посуда (бокалы, кружки), интерьерные зеркала для ванных комнат, мебельные изделия (столы, комоды, стеллажи), осветительные приборы (люстры), декоративные элементы (статуэтки), а также телевизоры и наушники, пишет