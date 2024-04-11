Вот и все, пенсионный возраст сократят на пять лет: пенсионерам сообщили приятную новость

В 2024 году россияне столкнутся с новым этапом пенсионной реформы. Несмотря на то, что в целом возраст выхода на пенсию увеличился, для определенных категорий граждан предусмотрено снижение порога возраста до прежних 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это касается тех, кто достигнет этих возрастов в 2024 годуВ 2024 году на пенсию по старости смогут уйти женщины, родившиеся в 1966 году и достигшие 58 лет, а также мужчины 1961 года рождения, которым исполнится 63 года.

Для того чтобы начать получать пенсионные выплаты, кандидатам необходимо не просто достигнуть установленного пенсионного возраста, но и иметь подтвержденный трудовой стаж не менее 15 лет, а также накопить 28,2 пенсионных балла. К счастью, выйти на пенсию раньше могут очень многие граждане.

Так, мужчины и женщины, которые имеют за плечами трудовой стаж в 42 и 37 лет соответственно, уйдут на заслуженный отдых немного раньше — в 60 и 55 лет. Также выйдут досрочно на пенсию люди, которых уволили с работы до наступления пенсионного возраста по причинам, не зависящим от них, например, из-за закрытия предприятия.