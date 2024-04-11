В Сыктывкаре от клещей обработают 32 территории
- 16:30 11 апреля
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре будет обработано 32 территории от клещей. Самыми обширными по площади станут новое кладбище в Верхнечовском и кладбище в поселке Краснозатонский. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Сыктывкара.
В этом году более 450 тысяч квадратных метров территорий в городе будут обработаны от клещей. Акарицидная обработка будет проводиться в парках, скверах, на памятных местах и на общегородских кладбищах.
Всего будет обработано 32 участка. Среди городских территорий, которые подлежат обработке, включены парк имени Кирова, парк имени Мичурина и "Беличий парк". Также обработке подвергнутся городской парк в микрорайоне Строитель, зеленый массив около мемориала "Памяти павших будьте достойны" в Лесозаводе, сквер у Стефановской площади, "Аллея героев" около мемориального комплекса "Вечная слава", сквер на улице Красноборской в Верхней Максаковке и Покровский бульвар.
Кроме того, противоклещевой обработке подвергнутся все озелененные территории дошкольных и общеобразовательных учреждений. Противоклещевая обработка будет проводиться дважды в сезон.
Первый этап начнется 1 июня, а второй - 1 августа, в зависимости от погодных условий.
Клещи в Коми уже активизировались - первый случай укуса зафиксирован в Прилузье.