В Сыктывкаре от клещей обработают 32 территории

В Сыктывкаре будет обработано 32 территории от клещей. Самыми обширными по площади станут новое кладбище в Верхнечовском и кладбище в поселке Краснозатонский. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Сыктывкара.

В этом году более 450 тысяч квадратных метров территорий в городе будут обработаны от клещей. Акарицидная обработка будет проводиться в парках, скверах, на памятных местах и на общегородских кладбищах.