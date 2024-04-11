Оладушки пышные, как пух: по этому рецепту у вас всегда будут получаться оладьи на кефире

Фото: дзен канал "Ладная кухня"

Оладьи всегда получаются пышные, как пух и не садятся даже на следующий день. А какие они мягкие, румяные, и конечно же очень вкусные. Такие оладушки на кефире порадуют всех, пишет Ладная кухня. Ингредиенты Кефир - 500 мл (теплый)

Мука - 450 - 500 грамм

Яйцо - 1 штука

Сахар - 3 ст. ложки

Соль - 2/3 ч. ложки

Сода - 2/3 ч. ложки

Растительное масло для жарки Как приготовить оладьи на кефире

Кефир для оладьев лучше использовать не самый свежий, и, желательно, комнатной температуры. В кефир добавьте 1 яйцо, соль, сахар и премешайте.

Постепенно добавьте просеянную муку. Тесто должно получиться густым. В конце замеса добавьте соду, перемешайте и оставьте тесто отдохнуть на 20-30 минут. Больше тесто не мешать!

Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте растительное масло, и выпекайте оладьи с двух сторон до румяной корочки.

Готовые оладьи нужно выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.