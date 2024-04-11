В каждой четвертой сыктывкарской семье подросток летом хочет найти подработку

Каждая четвертая семья в Сыктывкаре сталкивается с тем, что их ребенок намерен найти подработку на летний период. Школьники готовы взять на себя роль курьеров, сборщиков заказов и сотрудников пунктов выдачи товаров, в то время как молодежи требуются вакансии операторов колл-центров и промоутеров.

Опрос, проведенный сервисом Superjob, показал, что каждый четвертый родитель в Сыктывкаре осведомлен о намерении своего ребенка подрабатывать этим летом. Самыми популярными должностями для школьников в возрасте 14-17 лет в подработке являются курьер, сборщик заказов, сотрудник пункта выдачи товаров, официант и помощник вожатого или тренера.