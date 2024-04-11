30 фронтовиков Великой Отечественной войны осталось в Коми
- 13:45 11 апреля
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- Елизавета Петрова
Заместитель председателя Правительства Коми Екатерина Грибкова на заседании республиканского организационного комитета "Победа" в администрации главы Коми 10 апреля рассказала о том, как помощь ветеранам оказывается в регионе. Об этом сообщает Комиинформ.
На данный момент в регионе проживают 30 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 25 человек являются награжденными нагрудным знаком "Блокадный Ленинград". 135 ветеранов были несовершеннолетними узниками концлагерей.
Всего 934 человека - это труженики тыла. В республике также проживает 42 вдовы умерших участников войны и 21 171 человек с статусом "дети войны". На сегодняшний день в Министерстве социальной защиты Коми находится под наблюдением 1166 человек - участников войны, ветеранов и инвалидов. В 2023 году этот показатель составлял 2144 человека.
Заместитель председателя отметила, что ветераны ВОВ прожили уже 95 лет, а те, кто пережил суровые годы войны в детстве, уже около 79 лет и старше. Именно поэтому они нуждаются в ежедневной и целенаправленной помощи, отметила чиновница.
В Коми реализуется всей 13 крупных направлений поддержки, которые разработаны на уровне страны. Кроме того, все нуждающиеся ветераны ВОВ получили жилье.