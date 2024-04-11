30 фронтовиков Великой Отечественной войны осталось в Коми

Заместитель председателя Правительства Коми Екатерина Грибкова на заседании республиканского организационного комитета "Победа" в администрации главы Коми 10 апреля рассказала о том, как помощь ветеранам оказывается в регионе. Об этом сообщает Комиинформ.

На данный момент в регионе проживают 30 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 25 человек являются награжденными нагрудным знаком "Блокадный Ленинград". 135 ветеранов были несовершеннолетними узниками концлагерей.