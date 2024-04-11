Метель и порывистый ветер: в Воркутинском районе объявлено штормовое предупреждение
- 12:45 11 апреля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, в Воркутинском районе объявлено штормовое предупреждение.
В периоде 15-18 часов 11 апреля, с сохранением в течение ночи 12 апреля ожидается усиление ветра южной четверти 15-20м/с, порывами 25-30 м/с, временами метель с ухудшением видимости до 500 м и менее.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.
- Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
- Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.