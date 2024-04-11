Метель и порывистый ветер: в Воркутинском районе объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, в Воркутинском районе объявлено штормовое предупреждение.

В периоде 15-18 часов 11 апреля, с сохранением в течение ночи 12 апреля ожидается усиление ветра южной четверти 15-20м/с, порывами 25-30 м/с, временами метель с ухудшением видимости до 500 м и менее.