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В ЕДДС поступила информация о возможном пролете беспилотника над территорией Ухты

В ЕДДС поступила информация о возможном пролете беспилотника над территорией УхтыФото из архива "ПроГород Сыктывкар"

11 апреля в ЕДДС Ухты поступили сообщения о возможном пролете беспилотников над территорией города. Об этом сообщают в администрации муниципального округа "Ухта".

С целью обеспечить безопасность всех граждан и объектов, оперативные службы и представители экономических структур немедленно были оповещены о данной угрозе. В соответствии с установленными протоколами приняты все необходимые меры для реагирования на возможную угрозу и предотвращения любых возможных инцидентов.

В настоящее время все организации и предприятия продолжают свою работу в штатном режиме, поддерживая обычную жизнедеятельность города.

Ранее мы писали о том, что первый центр подготовки операторов беспилотников открыли в Коми. После обучения здесь студенты смогут работать поисковиками, специалистами, защищающими лес.

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