В ЕДДС поступила информация о возможном пролете беспилотника над территорией Ухты
- 11:45 11 апреля
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- Елизавета Петрова
11 апреля в ЕДДС Ухты поступили сообщения о возможном пролете беспилотников над территорией города. Об этом сообщают в администрации муниципального округа "Ухта".
С целью обеспечить безопасность всех граждан и объектов, оперативные службы и представители экономических структур немедленно были оповещены о данной угрозе. В соответствии с установленными протоколами приняты все необходимые меры для реагирования на возможную угрозу и предотвращения любых возможных инцидентов.
В настоящее время все организации и предприятия продолжают свою работу в штатном режиме, поддерживая обычную жизнедеятельность города.
Ранее мы писали о том, что первый центр подготовки операторов беспилотников открыли в Коми. После обучения здесь студенты смогут работать поисковиками, специалистами, защищающими лес.