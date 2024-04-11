В ЕДДС поступила информация о возможном пролете беспилотника над территорией Ухты

11 апреля в ЕДДС Ухты поступили сообщения о возможном пролете беспилотников над территорией города. Об этом сообщают в администрации муниципального округа "Ухта".

С целью обеспечить безопасность всех граждан и объектов, оперативные службы и представители экономических структур немедленно были оповещены о данной угрозе. В соответствии с установленными протоколами приняты все необходимые меры для реагирования на возможную угрозу и предотвращения любых возможных инцидентов.