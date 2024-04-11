Клещи не переносят такой запах на одежде: стоит 50 рублей - лучше магазинного аэрозоля

С приходом весны и активизацией клещей многие, кто идет в лес или на природу, ищут эффективные способы защиты от этих опасных насекомых. Оказывается, существует простое и экономичное средство, стоимостью всего 50 рублей, которое по мнению экспертов может быть эффективнее даже магазинных аэрозолей. Речь идет об использовании эфирного масла лаванды.

По словам специалистов, клещи не переносят запах лаванды, что делает такой натуральный продукт отличным средством отпугивания. Для защиты достаточно нанести несколько капель масла на одежду перед выходом на природу. Такой способ не только эффективен, но и безопасен для здоровья, в отличие от химических репеллентов, которые могут вызывать аллергические реакции.