В сыктывкарской поликлинике пациенты часами стоят в очередях из-за сломанных рентгенов

Пациентка обратилась в редакцию БНК поликлиники №3 в Сыктывкаре, утверждая, что все рентгеновские аппараты, за исключением одного на улице Коммунистической, 41, вышли из строя. Как подтверждено в Минздраве Коми, аппараты действительно не функционируют. По словам пациентки, ей пришлось проходить обследование в этом подразделении, так как все другие медицинские учреждения направляют пациентов именно туда. Это приводит к возникновению больших очередей, и многие люди не могут выдержать и уходят.

Женщина рассказала о том, что одному мужчине пришлось по несколько дней подряд штурмовать кабинет, но он так и не смог пройти обследование, так как просидел в очереди полтора часа и ушел. Те, кто обращается за услугой платно, сообщают, что им приходится ждать номерок неделю.



По словам горожанки, рентгеновские аппараты сломаны, но специалистов для их ремонта просто нет. Возможно пройти рентген-исследование за деньги, но в частных структурах непросто получить номерок из-за высокого спроса на услугу.



По информации, полученной от Минздрава, в Сыктывкарской поликлинике №3 вышли из строя два из трех рентгеновских аппаратов. В связи с этим, для пациентов была организована дополнительная запись на рентген-исследование в других медицинских учреждениях города, таких как Консультативно-диагностический центр и Госпиталь ветеранов. Кроме того, планируется заключение договора на проведение рентген-исследований с Республиканским противотуберкулезным диспансером.



«Такие меры помогут обеспечить непрерывное оказание рентген-услуг пациентам из Сыктывкара. Руководство поликлиники предпринимает меры для устранения поломок медицинской техники. Один из рентгеновских аппаратов будут отремонтированы по гарантии, а для второго будет организована закупка нового излучателя», - сообщили в Минздраве.