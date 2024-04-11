Три жителя Печоры потеряли более 180 тысяч рублей, совершая покупки в интернете

Три жителя Печоры "подарили" мошенникам более 180 тысяч рублей, совершая покупки в интернете. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Республике Коми.



Местный житель обратился в дежурную часть ОМВД России по г. Печоре, сообщив, что стал жертвой онлайн-аферистов при покупке подержанной мебели. Пенсионер нашел подходящий вариант для себя на сайте бесплатных объявлений.

Лжепродавец убедил его совершить ускоренную оплату, перейдя по ссылке и предоставив персональные данные с банковской карты, а также коды из телефонных сообщений. Вскоре потерпевший получил уведомление о списании с его счета более 100 тысяч рублей.