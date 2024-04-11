Три жителя Печоры потеряли более 180 тысяч рублей, совершая покупки в интернете
- 09:55 11 апреля
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- Елизавета Петрова
Три жителя Печоры "подарили" мошенникам более 180 тысяч рублей, совершая покупки в интернете. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Республике Коми.
Местный житель обратился в дежурную часть ОМВД России по г. Печоре, сообщив, что стал жертвой онлайн-аферистов при покупке подержанной мебели. Пенсионер нашел подходящий вариант для себя на сайте бесплатных объявлений.
Лжепродавец убедил его совершить ускоренную оплату, перейдя по ссылке и предоставив персональные данные с банковской карты, а также коды из телефонных сообщений. Вскоре потерпевший получил уведомление о списании с его счета более 100 тысяч рублей.
Попытки связаться с продавцом оказались безуспешными, и мужчина решил обратиться в полицию, поняв, что его обманули.
Аналогичная ситуация произошла с предпринимателем 47 лет, также из Печоры. Он на известной онлайн-платформе нашел двигатель для автомобиля Audi. Мошенник-поставщик предложил вести переговоры в мессенджере и настоял на предоплате для бронирования покупки.
Печорец выполнил все условия и перечислил 54 тысячи рублей на указанный банковский счет. После этой операции связаться с автором объявления оказалось невозможно.
Еще одним пострадавшим стал 50-летний работник бюджетной организации из Печоры. Мошенники обманули его, предлагая купить морепродукты на 27 тысяч рублей. Потерпевший перевел средства, но посылка не пришла в обещанные сроки, а контакты с продавцом оказались заблокированы.
По данной информации следователи оМВД России по г. Печоре возбудили уголовные дела на основании статьи 159 части 2 УК РФ "Мошенничество".
МВД Республики Коми призывает жителей области быть осторожными при совершении сделок через социальные сети и сайты бесплатных объявлений.
Также важно помнить, что предоплата за товар не является гарантией его получения, поэтому необходимо быть осторожным при переводе денег на счета неизвестных лиц. В случае каких-либо сомнений лучше отказаться от покупки.