"С понедельника бесплатно для каждого пенсионера РФ": новая льгота действует с 13 апреля

Фото из архива "Про Города"

Теперь это бесплатно для всех пожилых россиян С начала апреля текущего года пожилые люди в России получили уникальную возможность - бесплатное посещение различных полезных мероприятий. Эта программа действует во всех регионах и предоставляет бесплатный доступ ко всем мероприятиям в течение месяца.

Новые возможности стали доступны каждому пенсионеру на уровне регионов. Местные власти пересмотрели программу мероприятий для пожилых граждан, теперь они могут посещать различные активности абсолютно бесплатно.

Основное внимание уделено активным клубам, которые способствуют активизации пожилых людей и делают их досуг более насыщенным. Почти каждый регион Российской Федерации теперь имеет клубы под названием "Долголетие". В апреле пенсионеров ждет очень насыщенная программа.

В Нижнем Новгороде, например, на апрель запланировано около 80 творческих и оздоровительных мероприятий для пожилых граждан. Они начнутся с первого числа на месяц. Пожилые люди смогут бесплатно посещать лекции по саморазвитию и укреплению здоровья, творческие встречи и мастер-классы.

Также пенсионерам будет предоставлена возможность бесплатно заниматься различными видами спорта, такими как настольный теннис, скандинавская ходьба и другие. Все тренировки будут вести профессиональные тренеры, нагрузка будет подобрана индивидуально.