В Воркуте пьяный водитель хотел "договориться" с полицией путем взятки и попал под суд

По версии следствия, ещё в декабре минувшего 2023 года мужчину задержали на улице Энтузиастов в поселке Воргашор. Госавтоинспекторы остановили водителя с явными признаками алкогольного опьянения. Уже служебном авто во время составления протокола об административном правонарушении нарушитель, предложил полицейским "договориться". Правоохранители, в свою очередь, отказались от получения взятки, составили протокол и сообщили об инциденте в дежурную часть.