В Воркуте пьяный водитель хотел "договориться" с полицией путем взятки и попал под суд
- 06:45 11 апреля
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- Татьяна Зубова
Перед судом предстанет житель Воркуты, пытавшийся дать взятку сотрудникам ГИБДД
Как рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, 57-летнего горожанина уличили в попытке дать взятку сотрудникам полиции.
По версии следствия, ещё в декабре минувшего 2023 года мужчину задержали на улице Энтузиастов в поселке Воргашор. Госавтоинспекторы остановили водителя с явными признаками алкогольного опьянения. Уже служебном авто во время составления протокола об административном правонарушении нарушитель, предложил полицейским "договориться". Правоохранители, в свою очередь, отказались от получения взятки, составили протокол и сообщили об инциденте в дежурную часть.
В ходе расследования воркутинец полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Следователи собрали достаточную доказательную базу. Далее дело рассмотрят в суде