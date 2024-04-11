Прокуратура Воркуты восстановила права пенсионера, которого судебные приставы приняли за должника
- 09:00 11 апреля
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- Елизавета Петрова
После обращения пенсионера, жителя поселка Кочуры Рязанской области, о нарушении его прав со стороны отделения судебных приставов города Воркуты, прокуратура провела проверку данного случая, сообщило республиканское надзорное ведомство.
В ходе проверки было установлено, что заявитель является двойником должника, проживающего на территории города Воркуты.
Судебные приставы-исполнители начали четыре исполнительных производства в отношении двойника, взыскивая задолженность за проживание в муниципальном жилом помещении, а также долг перед управляющей организацией. Однако рязанский пенсионер никогда не путешествовал в город Воркуту и не проживал на территории этого полярного города.
При возбуждении исполнительных производств службой судебных приставов города Воркуты не была проведена проверка идентификационных данных должника на соответствие данным исполнительного документа. Из-за этого с пенсионера была удержана сумма, превышающая 10 тысяч рублей. Для восстановления своих прав пенсионер обратился в органы прокуратуры.
На основании проведенной прокуратурой города Воркуты проверки, региональная прокуратура обратилась к руководителю управления ФССП России по Республике Коми с представлением о необходимости устранить нарушения закона.
В результате рассмотрения представления, права заявителя были полностью восстановлены, а необоснованно списанные суммы были возвращены пенсионеру. Кроме того, в отношении двух должностных лиц отделения судебных приставов города Воркуты были проведены служебные проверки и оба они привлечены к дисциплинарной ответственности.