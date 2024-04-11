Прокуратура Воркуты восстановила права пенсионера, которого судебные приставы приняли за должника

После обращения пенсионера, жителя поселка Кочуры Рязанской области, о нарушении его прав со стороны отделения судебных приставов города Воркуты, прокуратура провела проверку данного случая, сообщило республиканское надзорное ведомство.



В ходе проверки было установлено, что заявитель является двойником должника, проживающего на территории города Воркуты.

Судебные приставы-исполнители начали четыре исполнительных производства в отношении двойника, взыскивая задолженность за проживание в муниципальном жилом помещении, а также долг перед управляющей организацией. Однако рязанский пенсионер никогда не путешествовал в город Воркуту и не проживал на территории этого полярного города.



При возбуждении исполнительных производств службой судебных приставов города Воркуты не была проведена проверка идентификационных данных должника на соответствие данным исполнительного документа. Из-за этого с пенсионера была удержана сумма, превышающая 10 тысяч рублей. Для восстановления своих прав пенсионер обратился в органы прокуратуры.



На основании проведенной прокуратурой города Воркуты проверки, региональная прокуратура обратилась к руководителю управления ФССП России по Республике Коми с представлением о необходимости устранить нарушения закона.