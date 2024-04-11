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Прокуратура Воркуты восстановила права пенсионера, которого судебные приставы приняли за должника

Прокуратура Воркуты восстановила права пенсионера, которого судебные приставы приняли за должникаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

После обращения пенсионера, жителя поселка Кочуры Рязанской области, о нарушении его прав со стороны отделения судебных приставов города Воркуты, прокуратура провела проверку данного случая, сообщило республиканское надзорное ведомство.

В ходе проверки было установлено, что заявитель является двойником должника, проживающего на территории города Воркуты.

Судебные приставы-исполнители начали четыре исполнительных производства в отношении двойника, взыскивая задолженность за проживание в муниципальном жилом помещении, а также долг перед управляющей организацией. Однако рязанский пенсионер никогда не путешествовал в город Воркуту и не проживал на территории этого полярного города.

При возбуждении исполнительных производств службой судебных приставов города Воркуты не была проведена проверка идентификационных данных должника на соответствие данным исполнительного документа. Из-за этого с пенсионера была удержана сумма, превышающая 10 тысяч рублей. Для восстановления своих прав пенсионер обратился в органы прокуратуры.

На основании проведенной прокуратурой города Воркуты проверки, региональная прокуратура обратилась к руководителю управления ФССП России по Республике Коми с представлением о необходимости устранить нарушения закона.

В результате рассмотрения представления, права заявителя были полностью восстановлены, а необоснованно списанные суммы были возвращены пенсионеру. Кроме того, в отношении двух должностных лиц отделения судебных приставов города Воркуты были проведены служебные проверки и оба они привлечены к дисциплинарной ответственности.

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