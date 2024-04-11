В нескольких районах Коми ожидаются сильные осадки 11 апреля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

На севере вновь "разбушуется" стихия, об этом сообщили в региональном ЦГМС. Как уточняют синоптики, 11 апреля с 8 до 18 часов в северных районах Коми ожидаются сильные осадки, в том числе снег, дождь и мокрый снег (6-18 миллиметров). Среди районов с повышенным уровнем опасности: Усть-Цилемский, Усинский, Интинский.

Добавим, в ближайшие 2 часа с сохранением до 18 часов на юго-западе Коми ожидаются грозы, местами с ливнем и усилением ветра до 15-20 метров в секунду.

Непогоду прогнозируют: в Удорском, Княжпогостском, Усть-Вымском, Сыктывдинском, Сысольском, Корткеросском, Прилузском и Койгородском районах, а также в Сыктывкаре.

В ГУ МЧС по Коми подготовили ряд рекомендаций для населения. Среди прочих рекомендовано отказаться от турпоходов, поездок на природу и водные объекты.

Водителям также лучше воздержаться в этот день от дальних поездок. Кроме того, жизненно важно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.