В нескольких районах Коми ожидаются сильные осадки 11 апреля
- 08:30 11 апреля
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- Татьяна Зубова
На севере вновь "разбушуется" стихия, об этом сообщили в региональном ЦГМС. Как уточняют синоптики, 11 апреля с 8 до 18 часов в северных районах Коми ожидаются сильные осадки, в том числе снег, дождь и мокрый снег (6-18 миллиметров).
Среди районов с повышенным уровнем опасности: Усть-Цилемский, Усинский, Интинский.
Добавим, в ближайшие 2 часа с сохранением до 18 часов на юго-западе Коми ожидаются грозы, местами с ливнем и усилением ветра до 15-20 метров в секунду.
Непогоду прогнозируют: в Удорском, Княжпогостском, Усть-Вымском, Сыктывдинском, Сысольском, Корткеросском, Прилузском и Койгородском районах, а также в Сыктывкаре.
В ГУ МЧС по Коми подготовили ряд рекомендаций для населения. Среди прочих рекомендовано отказаться от турпоходов, поездок на природу и водные объекты.
Водителям также лучше воздержаться в этот день от дальних поездок. Кроме того, жизненно важно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации жителей просят в срочном порядке обратиться в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов - по телефонам "101" или "112". Добавим, в ГУ МЧС России по Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.