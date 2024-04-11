Сыктывкарка, что до крови избила возлюбленного, не поулчит срок
- 07:00 11 апреля
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- Татьяна Зубова
Сыктывкарка, что до крови избила своего возлюбленного, не получит срок.
Дело в том, что ещё в ходе расследования пострадавший сам ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Подробности любовной драмы рассказали в пресс-службе судов Коми.
В материалах дела уточняется, что ещё прошлым летом 2023 года, влюбленные находились в одной квартире в Эжве и проводили вечер за распитием спиртного. В какой-то момент между сожителями произошёл конфликт, в ходе которого, женщина не стала сдерживать эмоций, взяла шнур от телевизора и ударила им оппонента по голове, от чего у того хлынула кровь. Позднее медики диагностировали мужчине травму теменной области.
Шнур агрессор выкинула за ненадобностью в мусорку.
Позднее его нашли и приобщили к делу правоохранители. А в отношении женщины началось уголовное преследование по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Однако вскоре пара помирилась. Женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном и принесла извинения сожителю.
Решением мирового судьи дело прекращено. Постановление в законную силу пока не вступило.