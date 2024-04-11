Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сыктывкарка, что до крови избила возлюбленного, не поулчит срок

Сыктывкарка, что до крови избила возлюбленного, не поулчит срок Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарка, что до крови избила своего возлюбленного, не получит срок.

Дело в том, что ещё в ходе расследования пострадавший сам ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Подробности любовной драмы рассказали в пресс-службе судов Коми.

В материалах дела уточняется, что ещё прошлым летом 2023 года, влюбленные находились в одной квартире в Эжве и проводили вечер за распитием спиртного. В какой-то момент между сожителями произошёл конфликт, в ходе которого, женщина не стала сдерживать эмоций, взяла шнур от телевизора и ударила им оппонента по голове, от чего у того хлынула кровь. Позднее медики диагностировали мужчине травму теменной области.

Шнур агрессор выкинула за ненадобностью в мусорку.

Позднее его нашли и приобщили к делу правоохранители. А в отношении женщины началось уголовное преследование по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Однако вскоре пара помирилась. Женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном и принесла извинения сожителю.

Решением мирового судьи дело прекращено. Постановление в законную силу пока не вступило.

...

  • 0

Популярное

Последние новости