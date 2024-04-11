Появилось видео водителя, что в пьяном состоянии насмерть сбил молодого пешехода

Фото пресс-службы сыктывкарского горсуда

Водитель, что по пьяни сбил молодую супружескую пару, получит реальный срок. Видео момента оглашения приговора предоставили в пресс-службе сыктывкарского горсуда.

По информации ведомства, трагедия случилась в октябре минувшего 2023 года.

Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль LADA Priora, дабы отвезти свою знакомую. На пути паре встретились сотрудники ГИБДД. Они потребовали водителя остановиться, однако вместо этого парень набрал скорость и умчал прочь. По дороге, проезжая по улице Лесопарковой, он не справился с управлением и сбил супружескую пару. Молодые люди шли по обочине дороги.

В результате аварии мужчина-пешеход погиб получил множество травм о которых вскоре скончался. Девушку также госпитализировали в больницу. Позднее экспертиза квалифицировала её травмы как причинение вреда здоровью средней тяжести.

В ходе разбирательства фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Более того, он частично выплатил компенсацию родным погибшего в качестве возмещения морального вреда.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, молодого человека приговорили к шести годам колонии-поселения. Также в течение трех лет ему запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортом.