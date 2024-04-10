В Княжпогостском районе несколько населенных пунктов временно отключат от электроснабжения

В Княжпогостском районе несколько населенных пунктов временно останутся без электричества. Об этом сообщают в администрации района.

Плановое отключении электроэнергии состоится завтра, 11 апреля, с 9:00 до 16:00 часов. В результате отключения электричества будут затронуты следующие населенные пункты: село Шошка, деревня Анюша, деревня Петкоя, деревня Керос, деревня Камошор.



Представители Княжпогостского участка Усть-Вымского рэс производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" сообщают, что такая мера является необходимой для безопасного проведения работ по замене аварийной опоры на ВЛ-10 кВ яч.