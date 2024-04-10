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Тесто для пиццы будет одновременно мягким и хрустящим: простой лайфхак от лучших поваров

Тесто для пиццы будет одновременно мягким и хрустящим: простой лайфхак от лучших поваровФото из архива "Про Города"

Многие современные хозяйки предпочитают готовить пиццу дома, и это неудивительно. Это простое блюдо готовится быстро, и не нужно переплачивать какому-либо ресторану. Однако часто возникают проблемы с тестом: то оно слишком сухое, то недостаточно хрустящее.

Но с этим легко справиться. Итальянские повара знают особые секреты.

Просто перестаньте присыпать рабочую поверхность мукой. Замените ее на крупку. Это пшеничная мука грубого помола. В результате тесто не будет прилипать, а пицца получится с хрустящей корочкой.

Если в ближайшем магазине раздобыть крупку не получилось, возьмите обычную муку и манку. Смешайте их в равных пропорциях, и у вас получится примерно то же самое, сообщает ngnovoros.ru.

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