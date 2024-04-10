Тесто для пиццы будет одновременно мягким и хрустящим: простой лайфхак от лучших поваров

Многие современные хозяйки предпочитают готовить пиццу дома, и это неудивительно. Это простое блюдо готовится быстро, и не нужно переплачивать какому-либо ресторану. Однако часто возникают проблемы с тестом: то оно слишком сухое, то недостаточно хрустящее.

Но с этим легко справиться. Итальянские повара знают особые секреты.