Оладушки пышные, как пух: по этому рецепту у вас всегда будут получаться оладьи на кефире
- 22:15 10 апреля
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- Служба новостей
Оладьи всегда получаются пышные, как пух и не садятся даже на следующий день. А какие они мягкие, румяные, и конечно же очень вкусные. Такие оладушки на кефире порадуют всех, пишет Ладная кухня.
Ингредиенты
- Кефир - 500 мл (теплый)
- Мука - 450 - 500 грамм
- Яйцо - 1 штука
- Сахар - 3 ст. ложки
- Соль - 2/3 ч. ложки
- Сода - 2/3 ч. ложки
- Растительное масло для жарки
Как приготовить оладьи на кефире
Кефир для оладьев лучше использовать не самый свежий, и, желательно, комнатной температуры. В кефир добавьте 1 яйцо, соль, сахар и премешайте.
Постепенно добавьте просеянную муку. Тесто должно получиться густым. В конце замеса добавьте соду, перемешайте и оставьте тесто отдохнуть на 20-30 минут. Больше тесто не мешать!
Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте растительное масло, и выпекайте оладьи с двух сторон до румяной корочки.
Готовые оладьи нужно выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
Готовьте с удовольствием и приятного аппетита!