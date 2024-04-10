Ученые рассказали, люди с какой группой крови самые красивые люди Земли

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Ученые провели крупномасштабное исследование, которое позволило обнаружить, что люди с определенной группой крови обладают уникальными свойствами, делающими их более привлекательными. Обладатели первой группы крови признаются чрезвычайно очаровательными и привлекательными, а также отличаются высокой сексуальной активностью. Представители второй группы крови обладают харизмой, проявляют разнообразие талантов и демонстрируют высокую производительность в работе. Люди с третьей группой крови отличаются талантами, трудолюбием, нежностью и чувствительностью. Обладатели четвертой группы крови выделяются своей романтичностью и стремлением к достижению поставленных целей.

Ученые также обнаружили связь между группой крови и личностными качествами. Люди с четвертой группой крови обладают сильным стремлением к достижению целей и накоплению богатства. Обладатели третьей группы крови считаются наиболее финансово благополучными, а обладатели четвертой группы крови имеют больше шансов прожить долгую жизнь благодаря сильному иммунитету.