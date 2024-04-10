И.о. министра здравоохранения региона Сергей Булатов уволился

Исполнявший обязанности министра здравоохранения региона Сергей Булатов покинул министерство. Об этом сообщает БНК. Он исполнял обязанности министра здравоохранения с 8 декабря 2023 года, а до этого был первым заместителем руководителя ведомства.

Сейчас обязанности министра исполняет Татьяна Марунич, которая ранее была заместителем министра здравоохранения Коми, а до этого ― начальником отдела экономики и планирования в региональном ведомстве.

Информацию о смене руководителя корреспонденту БНК подтвердили в администрации главы Коми.

Сергей Игоревич Булатов родился в 1982 году в Кировской области.

Окончил Кировский государственный медуниверситет, а затем «Вятский государственный университет» по специальности «Юриспруденция».

С 2012 по 2018 года работал начальником юротдела Коми республиканской клинической больницы. С 2018 по 2020 выполнял работу заведующего Детской поликлиникой Сыктывкарской горбольницы. С 2012 года работал руководителем в медорганизациях Сыктывкара, Усть-Цилемского и Княжпогостского районов.

С декабря 2020 руководил ГАУ РК «Санаторий «Серегово» и его филиалами в Кирове («Колос») и в Саки («Северное сияние»).