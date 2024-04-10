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И.о. министра здравоохранения региона Сергей Булатов уволился

И.о. министра здравоохранения региона Сергей Булатов уволился

Исполнявший обязанности министра здравоохранения региона Сергей Булатов покинул министерство. Об этом сообщает БНК

Он исполнял обязанности министра здравоохранения с 8 декабря 2023 года, а до этого был первым заместителем руководителя ведомства.

Сейчас обязанности министра исполняет Татьяна Марунич, которая ранее была заместителем министра здравоохранения Коми, а до этого ― начальником отдела экономики и планирования в региональном ведомстве.

Информацию о смене руководителя корреспонденту БНК подтвердили в администрации главы Коми.

Сергей Игоревич Булатов родился в 1982 году в Кировской области.

Окончил Кировский государственный медуниверситет, а затем «Вятский государственный университет» по специальности «Юриспруденция».

С 2012 по 2018 года работал начальником юротдела Коми республиканской клинической больницы. С 2018 по 2020 выполнял работу заведующего Детской поликлиникой Сыктывкарской горбольницы. С 2012 года работал руководителем в медорганизациях Сыктывкара, Усть-Цилемского и Княжпогостского районов.

С декабря 2020 руководил ГАУ РК «Санаторий «Серегово» и его филиалами в Кирове («Колос») и в Саки («Северное сияние»).

Руководил Центром обеспечения деятельности Минздрава Коми, работал в должности первого замминистра здравоохранения Коми.

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