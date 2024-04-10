Метель и порывистый ветер: в Коми объявлено штормовое предупреждение
- 15:45 10 апреля
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- Елизавета Петрова
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми" объявлено штормовое предупреждение ночью в Усть-Цилемском, Ижемском, Удорском, днем на всей территории республики.
С 12 часов ночи до 6 часов 11 апреля в крайних западных районах, с 6 часов утра до 18 часов вечера 11 апреля по республике ожидается усиление ветра южной четверти 9-14м/с, порывами 15-20м/с, на северо-востоке порывами 19-24м/с, в Воркутинском районе 15-20м/с, порывами 24-29м/с. На северо-востоке временами метель с ухудшением видимости до 500 и менее.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.
- Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
- Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.