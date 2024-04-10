Метель и порывистый ветер: в Коми объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми" объявлено штормовое предупреждение ночью в Усть-Цилемском, Ижемском, Удорском, днем на всей территории республики.



С 12 часов ночи до 6 часов 11 апреля в крайних западных районах, с 6 часов утра до 18 часов вечера 11 апреля по республике ожидается усиление ветра южной четверти 9-14м/с, порывами 15-20м/с, на северо-востоке порывами 19-24м/с, в Воркутинском районе 15-20м/с, порывами 24-29м/с. На северо-востоке временами метель с ухудшением видимости до 500 и менее.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению: