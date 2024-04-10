В роддоме Кардиодиспансера Коми в минувшем году родились 1489 малышей

В роддоме Клинического кардиологического диспансера в 2023 году появилось 1489 новорожденных. Такими данными поделились медики на медсовете по итогам 2023 года.

Заместитель главного врача по родовспоможению, Мария Манакова, представила основные показатели. По ее словам, в 2023 году число родившихся детей увеличилось на 179 по сравнению с предыдущим годом. Среди всех новорожденных было 767 девочек и 722 мальчика.