В роддоме Кардиодиспансера Коми в минувшем году родились 1489 малышей
- 13:45 10 апреля
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- Елизавета Петрова
В роддоме Клинического кардиологического диспансера в 2023 году появилось 1489 новорожденных. Такими данными поделились медики на медсовете по итогам 2023 года.
Заместитель главного врача по родовспоможению, Мария Манакова, представила основные показатели. По ее словам, в 2023 году число родившихся детей увеличилось на 179 по сравнению с предыдущим годом. Среди всех новорожденных было 767 девочек и 722 мальчика.
Этот показатель составляет 20,6% от общего числа родившихся в Республике Коми. Таким образом, каждый пятый малыш в республике появился на свет именно в роддоме кардиоцентра.
Также был зафиксирован рост количества оперативных родов среди первородящих женщин, а также увеличение числа беременных, рожениц и родильниц с тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями.
Экстрагенитальная патология - это многочисленная группа разнообразных и разнозначимых состояний, синдромов и болезней у беременных женщин, которые не являются гинекологическими заболеваниями или акушерскими осложнениями беременности.
Обычно на ранних стадиях такая патология вызывает угрозу прерывания беременности и поздний токсикоз.
Также было отмечено увеличение числа женщин с анемией, повышенной массой тела и сахарным диабетом. Однако количество операций кесарево сечение остается стабильным: каждый пятый ребенок рождается при помощи этой операции.