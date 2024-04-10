Топ 3 лучших кремов от морщин: совсем не дорого, а эффект ничуть не хуже ботокса

С возрастом коже требуется особый уход для сохранения молодости и красоты лица. Один из способов борьбы с признаками старения - использование специальных кремов, предназначенных для зрелой кожи. Эксперты назвали три из них: Eveline Cosmetics New Hyaluron 60+, крем "Черный жемчуг" из серии BIO-программа 60+ и Фито-крем от 60 лет "Чистая линия".

Eveline Cosmetics New Hyaluron 60+ предлагает выравнивание тонуса кожи, сокращение глубоких морщин и улучшение упругости кожи. Он содержит компоненты, такие как зеленый чай, ламинарию, гиалуроновую кислоту, аквапорины и д-пантенол, которые питают и увлажняют кожу.