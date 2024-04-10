В Коми до конца года планируют достроить 29 домов для переселенцев

В Коми до конца текущего года планируется окончание строительства 29 домов, предназначенных для переселения жителей, проживающих в аварийных жилых помещениях.

Этот процесс является частью пятилетней программы, рассчитанной до 2024 года, которая включает участие 15 муниципалитетов республики. Большинство из них уже досрочно выполнили поставленные задачи.



По словам министра строительства и ЖКХ Андрея Чибисова, в соответствии с текущей программой переселения планируется переселить 7014 человек, при этом на данный момент уже расселено 4854 человека из более чем 2000 аварийных жилых помещений общей площадью 88,5 тысячи квадратных метров.



Процесс переселения осуществляется двумя способами: путем выкупа квартир с выплатой компенсации за изъятое жилье или путем приобретения квартир в новых строящихся домах. На данный момент в республике строятся 29 домов, в которых более 600 квартир предназначены для переселения. Планируется, что все дома будут построены и сданы до конца текущего года.



Один из домов, строящихся в поселке Троицко-Печорск, имеет готовность 35%. В настоящее время там проводится монтаж сетей канализации, возводятся наружные стены второго этажа и укладываются плиты перекрытия. Второй дом находится на завершающей стадии укладки блоков ФБС, проводится монтаж сетей канализации, а также проводятся работы по устройству плит перекрытия.



В районе Сыктывдинска строительная готовность одного из домов в населенном пункте Пичипашня составляет 94%, и ведутся работы по внутренней отделке. В селе Пажга строительная готовность дома достигла 77%.



В Койгородском районе строятся четыре дома. В селе Койгородок, а также в поселках Седтыдор и Подзь в настоящий момент проводятся внутренние работы. В поселке Зимовка завершены работы по кровле, а также окончательно осуществляется отделка фасада и установка пластиковых окон.



В Корткеросском районе строительство пяти домов идет в поселке Мордино, при этом четыре из них находятся в высокой степени готовности. В поселке Намск дом уже готов на 100%. В поселке Визябож в данный момент идут работы по кровле, монтажу внутренних перегородок, разводке внутренней электрики и устройству наружных сетей канализации. Также строятся дома в поселках Сторожевск, Позтыкерос, Приозерный и в селе Корткерос.



В Ижемском районе в поселке Щельяюр один из домов полностью готов и получил разрешение на ввод в эксплуатацию.



В Усть-Вымском районе, в Микунях, строительная готовность одного из домов составляет 76%, проводятся работы по устройству внутренних перегородок, облицовке фасада фиброцементными панелями, сантехническим и электромонтажным работам.