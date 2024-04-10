Мошенники похитили у жителя Усть-Вымского района более чем на 1 млн рублей
- 09:55 10 апреля
- 6+
- Елизавета Петрова
Житель Усть-Вымского района стал жертвой мошенников, которые сумели обмануть его на сумму свыше 1 миллиона рублей. Об этом сообщают в региональном УМВД.
После получения звонка от незнакомого номера, мужчина, представившийся сотрудником оператора сотовой связи, уговорил пострадавшего продлить договор на предоставление услуг связи, чтобы избежать блокировки его телефона.
Для этого злоумышленник отправил ему ссылку на скачивание якобы обновленного приложения мобильной связи и попросил сообщить пришедший в СМС-сообщении код. Всякий замечаниям подвоха, мужчина даже не подозревал о мошенничестве и выполнил все указанные условия.
В итоге у него была списана значительная сумма с его банковской карты - более 1 миллиона рублей. По данному инциденту следственным отделом ОМВД России по Усть-Вымскому району возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ.