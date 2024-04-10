Мошенники похитили у жителя Усть-Вымского района более чем на 1 млн рублей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Житель Усть-Вымского района стал жертвой мошенников, которые сумели обмануть его на сумму свыше 1 миллиона рублей. Об этом сообщают в региональном УМВД.

После получения звонка от незнакомого номера, мужчина, представившийся сотрудником оператора сотовой связи, уговорил пострадавшего продлить договор на предоставление услуг связи, чтобы избежать блокировки его телефона.