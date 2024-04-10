"С пятницы бесплатно для каждого пенсионера РФ": новая льгота действует с 12 апреля

С начала апреля текущего года пожилые люди в России получили уникальную возможность - бесплатное посещение различных полезных мероприятий. Эта программа действует во всех регионах и предоставляет бесплатный доступ ко всем мероприятиям в течение месяца.

Новые возможности стали доступны каждому пенсионеру на уровне регионов. Местные власти пересмотрели программу мероприятий для пожилых граждан, теперь они могут посещать различные активности абсолютно бесплатно.