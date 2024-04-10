В Усть-Вымском районе водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением при обгоне

В Усть-Вымском районе произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Audi. Подробности ДТП были предоставлены "Комиинформу" УГИБДД МВД по РК.



Авария случилась вчера, 9 апреля, около 13:10. Водитель ВАЗ-210740 1993 года рождения двигался по автодороге Вогваздино - Яренск в сторону Вогваздино. На 16-м километре дороги он решил совершить обгон, но не справился с управлением и столкнулся с Audi 80, которая ехала в том же направлении.



В результате аварии пострадал водитель Audi, мужчина 1970 года рождения. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Водитель не был госпитализирован.



Стаж вождения у водителя ВАЗ составляет с 2011 года.