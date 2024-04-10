Сыктывкарский водитель поехал по делам и остался без своего авто
- 08:30 10 апреля
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре пенсионер выехал по делам и остался без автомобиля. Дело в том, что мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии. Детали судебного разбирательства рассказали в пресс-службе ведомства.
Как уточняется в материалах дела, ранее не судимый и не привлекавшийся житель столицы Коми ещё в апреле минувшего года сел за руль своего NISSAN QASHQAI 1.6 TEKNA после того, как выпил спиртное. Сотрудники Госавтоинспекции задержали "подозрительного" водителя, однако мужчина оказался проходить тест на медицинское освидетельствование. Тогда ему назначили 30 тысяч рублей штрафа с лишением водительских прав на один год и девять месяцев.
Однако в октябре 2023 года сыктывкарец вновь сел за руль, будучи пьяным. Мужчину задержали, а медосвидетельствование подтвердило его алкогольное опьянение.
Дело закончилось судом. Горожанин полностью признал вину.
С учётом данных о личности нарушителя, в том числе положительных характеристик мужчины, ведомственных наград с работы, суд приговорил сыктывкарца к 240 часам обязательных работ. Кроме этого, мужчине в течение двух лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта всех категорий. Кроме этого, автомобиль, на котором подсудимый совершил правонарушение, конфисковали.