Сыктывкарский водитель поехал по делам и остался без своего авто

В Сыктывкаре пенсионер выехал по делам и остался без автомобиля. Дело в том, что мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии. Детали судебного разбирательства рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточняется в материалах дела, ранее не судимый и не привлекавшийся житель столицы Коми ещё в апреле минувшего года сел за руль своего NISSAN QASHQAI 1.6 TEKNA после того, как выпил спиртное. Сотрудники Госавтоинспекции задержали "подозрительного" водителя, однако мужчина оказался проходить тест на медицинское освидетельствование. Тогда ему назначили 30 тысяч рублей штрафа с лишением водительских прав на один год и девять месяцев.