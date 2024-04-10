Сыктывкарская школа выплатит своему учащемуся 350 рублей за травмированное ухо

В столице Коми суд удовлетворил требования прокуратуры города о взыскании с одной из школ в пользу ученика компенсации морального вреда. Дело в том, что находясь в образовательном учреждении, ребёнок получил травму.

Как выяснилось в ходе расследования обстоятельств происшествия, 9-летний школьник во время игры на перемене получил из-за одноклассника травму уха. Суд пришел к выводу, что образовательное учреждение не обеспечило безопасные условия пребывания учеников в школе, в результате чего подросток получил травму и, как следствие, развитие адгезивной болезни левого уха. Позднее экспертиза оценила травму как причинение средней тяжести вреда здоровью.