Экс-главе администрации Печоры продлили арест

Арест продлили экс-главе администрации Печоры, сообщает БНК со ссылкой на данные пресс-службы Сыктывкарского горсуда. Он будет находиться под стражей до 10 июля включительно.

Помимо этого, суд также продлил арест на денежные средства жены бывшего чиновника. Ранее, экс-глава администрации планировал уйти в отпуск с 1 октября, так как заключил контракт с Министерством обороны.