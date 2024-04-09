Экс-главе администрации Печоры продлили арест
- 18:15 9 апреля
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- Елизавета Петрова
Арест продлили экс-главе администрации Печоры, сообщает БНК со ссылкой на данные пресс-службы Сыктывкарского горсуда. Он будет находиться под стражей до 10 июля включительно.
Помимо этого, суд также продлил арест на денежные средства жены бывшего чиновника. Ранее, экс-глава администрации планировал уйти в отпуск с 1 октября, так как заключил контракт с Министерством обороны.
Однако, перед тем как отправиться в командировку, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Вторым фигурантом стал бывший замглавы администрации. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.
1 октября экс-главе администрации было избрано заключение под стражей вместо отпуска, и решение об отпуске было отменено советом депутатов Печоры.