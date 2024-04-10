Всего 1 чайная ложка: рассада перца станет толстой всего через три дня

Для получения крепкой рассады перца необходимо уделить особое внимание растениям. Часто полагают, что первую подкормку следует провести через неделю после пикировки, так как молодые всходы получают достаточно питания из почвы.

Однако мало кто знает, что молодая рассада перца перед пикировкой отлично реагирует на одну подкормку, которая помогает укрепить даже хилые всходы.