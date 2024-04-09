В Коми 250 беременных получили компенсацию проезда в больницы

В 2024 году в Коми 250 беременных женщин, проживающих в труднодоступных местах, получили компенсацию за поездку в медицинские учреждения. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Минтруда.



Беременные женщины получат возмещение расходов на проезд к Республиканскому перинатальному центру, Кардиологическому диспансеру, Ухтинскому межтерриториальному родильному дому, Ухтинской городской поликлинике и Роддому в Воркуте. Обратное путешествие также оплачивается. Во время распутицы затраты на авиаперелет также компенсируются.



В 2023 году 994 женщины получили выплаты, в то время как в 2024 году компенсацию получили только 250 жительниц Коми. Расходы на эти цели в первом квартале составили около 835 тысяч рублей.



Сообщается, что в список труднодоступных мест, где расходы на проезд в медорганизации возмещаются беременным женщинам, входят Вуктыл, Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский и Троицко-Печорский районы полностью, а также еще 139 населенных пунктов 13 муниципалитетов.