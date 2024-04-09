В Коми состоялась школа медицинских отрядов

В Коми успешно завершилось проведение школы медицинских отрядов, которая получила символическое название "Коллатераль" – термин, отражающий важную функцию кровеносных сосудов. Это стала первая образовательная программа в серии, цель которой заключается в повышении квалификации бойцов медицинских отрядов.



На протяжении двух дней обучения пройдено как очное, так и дистанционное обучение для бойцов медицинских и педагогических отрядов из Сыктывкара и Ухты. Мероприятие оказало значимое влияние не только на участников медицинских отрядов, но и на всех, кто желает приобрести навыки оказания первой медицинской помощи.



В течение двух дней участники школы, среди которых были школьники и студенты, углубляли свои знания оказания первой медицинской помощи, проходили тестирования и выполняли различные практические задания. Большое внимание уделено отработке не только теоретических знаний, но и практических навыков, необходимых для эффективной помощи пострадавшим.



"На данный момент я являюсь помощником вожатого, однако в будущем, когда стану вожатой, мне предстоит не только заботиться о детях, но и нести ответственность за их жизнь и здоровье. Поэтому для меня особенно важно научиться правильно оказывать первую помощь, ведь именно вожатый всегда находится рядом с детьми", – отметила участница школы Диана Колабенкова.