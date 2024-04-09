Обвиняемый в покушении на убийство двух женщин поджигатель из Усинска заключен под стражу

Житель Усинска, который подозревается в совершении покушения на убийство двух женщин, был помещен под стражу. Об этом сообщают в пресс-службе Коми.



Усинский городской суд рассмотрел ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения для этого мужчины.



Напомним, что 6 апреля полиции поступило сообщение о пожаре в комнате общежития на улице 60 лет Октября в Усинске. В результате инцидента пострадали две женщины – 54-летняя и 29-летняя, получившие серьезные ожоги.



По версии органов предварительного следствия, женщины, находившиеся в комнате общежития, получили травмы в результате действий обвиняемого. Он поливал потерпевших бензином и поджег их.



Пострадавшие и обвиняемый были госпитализированы в тяжелом состоянии в Усинскую центральную районную больницу.



Постановлением суда мужчине Э. Абдрахманову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня 2024 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу.