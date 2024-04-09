В Коми зафиксирован первый случай укуса клеща

Впервые в этом году случай укуса клеща был зафиксирован в Прилузье, сообщило управление Роспотребнадзора по Коми.



С начала марта 2024 года Роспотребнадзор активно отслеживает ситуацию с заболеваниями, передающимися через укусы клещей, анализируя обращения людей в медицинские учреждения по поводу таких укусов. Первый пострадавший в этом году от клеща появился 5 апреля в Прилузском районе, как указано в официальном пресс-релизе.



Представители Роспотребнадзора напомнили о важности неспецифической профилактики клещевых инфекций, в том числе необходимости носить защитную одежду и осуществлять самостоятельные проверки.

Кроме того, необходимо использовать специальные отпугивающие клещей средства индивидуальной защиты, такие как репелленты и акарицидные препараты, которые предлагаются в виде специальных карандашей и аэрозолей. Все средства должны использоваться в соответствии с соответствующей инструкцией.



Также было отмечено, что клещи могут пронести их домашние животные на своей шерсти. Чтобы избежать этого, необходимо регулярно осматривать своих питомцев. Кроме того, следует избегать вносить в помещение свежесорванные растения и другие предметы, на которых могут находиться клещи.



В случае укуса клеща необходимо обратиться в лечебное учреждение для удаления клеща и его доставки в вирусологическую лабораторию Централизованной Микробиологической Лаборатории ФБУЗ "Центр Гигиены и Эпидемиологии в Республике Коми" для определения наличия вируса клещевого энцефалита.