В Койгородском районе Коми введут режим ЧС из-за разрушенного моста

В связи с обрушением дорожного полотна в одном из районов Коми, режим чрезвычайной ситуации будет объявлен в Койгородском районе. Об этом заявил глава республики Владимир Уйба. Ограничения начнут действовать с 10 апреля.



Владимир Уйба также сообщил о выделении средств из резервного фонда для восстановления дорожного участка, ведущего к аварийному мосту. Срок восстановления был определен: до 9 мая. Предварительно, 8-го числа глава Коми намерен провести проверку для убедительности завершения работ.



Напомним, что в селе Койгородок произошло обрушение дороги из-за наводнения и повреждения подпорных стен аварийного моста. На Советской улице образовались глубокие трещины и ямы. Местные жители сообщают о закрытии дороги к мосту.