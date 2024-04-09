Гадость в пластике: Роскачество опубликовало черный список некачественного растительного масла
- 17:00 9 апреля
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- Служба новостей
Эксперты Роскачества провели исследование качества растительных масел, представленных на рынке России. В ходе исследования было изучено 57 образцов масел, и большинство из них соответствовало стандартам качества. Однако у некоторых образцов были обнаружены недостатки, вызывающие опасения.
Несколько известных брендов, таких как "Солнце Мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя Солнца", "Золотой Стандарт", "Благо", "Алей Konako" и "Green Ray", не соответствовали требованиям, указанным на упаковке. Это означает, что информация, предоставляемая потребителям, может быть недостоверной.
Также у масел брендов "Кубань" и "Green Ray" было обнаружено отклонение от заявленного состава жирных кислот, что может указывать на использование посторонних масел в процессе производства. Это вызывает сомнения относительно прозрачности и соответствия заявленным компонентам масел, производимых этими производителями.
Однако радует то, что марки "Добавкин", "Каролина", "Подворье" и "Слобода" не были замечены в проблемах при исследовании образцов масел. Это указывает на то, что данные бренды соответствуют требованиям качества и обеспечивают достоверную информацию для потребителей.