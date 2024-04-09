На выходных госавтоинспекторы Коми остановили 30 пьяных водителей
- 12:00 9 апреля
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- Елизавета Петрова
В течение прошлой недели сотрудниками Госавтоинспекции была принята мера по отстранению от управления транспортными средствами 61 нетрезвого водителя.
В числе последних выявленных нарушений были зарегистрированы 4 уголовных дела в отношении автолюбителей, решивших повторно садиться за руль, не подозревая о своих состоянии. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Коми.
Только за выходные сотрудникам Госавтоинспекции в республике Коми удалось обнаружить и ограничить в возможности управления транспортными средствами 30 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказывались проходить медицинское освидетельствование.
Большинство нетрезвых водителей были выявлены в Сыктывкаре, Усинске, Воркуте и Усть-Вымском районе.
Напомним, что вождение автотранспортного средства в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение, подлежит административному наказанию, включающему лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Повторное совершение подобных правонарушений может повлечь уголовную ответственность, включающую лишение свободы на срок до 2 лет и отстранение от занимаемых должностей или занятие определенной деятельности на срок до 3 лет.
Госавтоинспекция республики Коми обращается ко всем участникам дорожного движения! Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, просим вас сообщить о данном факте ближайшим сотрудникам ДПС или позвонить в дежурную часть по месту жительства по телефонам 02 (112 мобильный оператор).
Вовремя предоставленная информация может спасти жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.