На выходных госавтоинспекторы Коми остановили 30 пьяных водителей

В течение прошлой недели сотрудниками Госавтоинспекции была принята мера по отстранению от управления транспортными средствами 61 нетрезвого водителя.

В числе последних выявленных нарушений были зарегистрированы 4 уголовных дела в отношении автолюбителей, решивших повторно садиться за руль, не подозревая о своих состоянии. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Коми.



Только за выходные сотрудникам Госавтоинспекции в республике Коми удалось обнаружить и ограничить в возможности управления транспортными средствами 30 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказывались проходить медицинское освидетельствование.



Большинство нетрезвых водителей были выявлены в Сыктывкаре, Усинске, Воркуте и Усть-Вымском районе.



Напомним, что вождение автотранспортного средства в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение, подлежит административному наказанию, включающему лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.