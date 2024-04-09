В усинском общежитии двух женщин подожгли: одна из пострадавших остается в тяжелом состоянии

В Усинске 29-летняя и 54-летняя женщины были облиты горючей жидкостью и подожжены в комнате общежития. Также, предполагаемый преступник получил ожоги, однако, пока неизвестно, насколько серьезны они. Одна из женщин, пострадавших от пожара, остается в тяжелом состоянии Об этом сообщает БНК.



6 апреля в правоохранительные органы Усинска поступила информация о пожаре, в результате которого пострадало несколько человек. Согласно данным Следственного комитета Коми, 54-летняя и 29-летняя женщины, получившие серьезные ожоги, были госпитализированы.

Позднее стало известно, что данные повреждения тела были причинены 43-летним мужчиной, ранее судимым, который облил женщин легковоспламеняющейся жидкостью. Злоумышленник также получил ожоги и был госпитализирован.



В связи с этим инцидентом следователями СК возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом).



Как сообщили в Минздраве Коми, одна пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, а другая женщина — в тяжелом состоянии. Подробности о проценте ожогов тела не были уточнены.



В сводке ГУ МЧС по Коми отмечается, что всего пострадало четверо человек, а восемь были спасены и эвакуированы из многоквартирного дома, где произошел пожар. Пока нет информации о характере травм уголовного дела и еще одной пострадавшей.