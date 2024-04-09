Известный райдер Коми скончался в возрасте 34 лет

8 апреля в возрасте 34 лет скончался известный райдер из Сыктывкара - Дмитрий Грачев. Он был признан одним из основателей скейт-парка в городе и проявлял себя как талантливый райдер и мультиинструктор.

Своими навыками он обучал скейтбордингу, роллер-спорту, вейкбордингу, сноубордингу, горным лыжам и балансборду. Более того, Дмитрий был одним из инициаторов создания Федерации скейтбординга Коми и на протяжении времени занимал пост в ее правлении.