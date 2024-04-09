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Известный райдер Коми скончался в возрасте 34 лет

Известный райдер Коми скончался в возрасте 34 летФото с личной страницы Дмитрия Грачева в VK

8 апреля в возрасте 34 лет скончался известный райдер из Сыктывкара - Дмитрий Грачев. Он был признан одним из основателей скейт-парка в городе и проявлял себя как талантливый райдер и мультиинструктор.

Своими навыками он обучал скейтбордингу, роллер-спорту, вейкбордингу, сноубордингу, горным лыжам и балансборду. Более того, Дмитрий был одним из инициаторов создания Федерации скейтбординга Коми и на протяжении времени занимал пост в ее правлении.

С легким сердцем можно сказать, что мир райдерства в Коми потерял яркого деятеля. В августе Дмитрию Грачеву исполнилось бы 35 лет. Причина его неожиданного ухода пока остается неясной. Дата и время прощания пока не определены, однако его похороны состоятся на Краснозатонском кладбище, рядом с часовней.

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