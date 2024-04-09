В Ухте женщина обвинила знакомых в изнасиловании, которое они не совершали
- 08:15 9 апреля
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- Татьяна Зубова
В Ухте местная жительница обвинила своих знакомых в изнасиловании и краже, которых они не совершали. Эту информацию подтвердили в пресс-службе судов Коми.
В материалах дела уточняется, что 35-летняя горожанка подала заявление в полицию и сообщила, что после совместного распития спиртного подверглась сексуальному насилию со стороны двух знакомых. Более того, женщина утверждала, что приятели похитили ее имущество, а после пытались утопить жертву в реке. Позднее с тем же заявлением она обратилась в региональное управление Следственного комитета.
Правоохранители проверили информацию, однако подтверждений словам ухтинки не нашли. В конце концов она сама призналась, что "наговорила лишнего". Дело оказалось в том, что горожанка поссорилась со своими знакомыми и таким образом решила им отомстить.
Оказавшись на скамье подсудимых за заведомо ложные обвинения, женщина признала вину. В совокупности преступлений, путем частичного сложения с ранее назначенным по другому приговору наказанием, обвиняемой назначили три года и четыре месяца исправительных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.