В Ухте женщина обвинила знакомых в изнасиловании, которое они не совершали

В Ухте местная жительница обвинила своих знакомых в изнасиловании и краже, которых они не совершали. Эту информацию подтвердили в пресс-службе судов Коми.

В материалах дела уточняется, что 35-летняя горожанка подала заявление в полицию и сообщила, что после совместного распития спиртного подверглась сексуальному насилию со стороны двух знакомых. Более того, женщина утверждала, что приятели похитили ее имущество, а после пытались утопить жертву в реке. Позднее с тем же заявлением она обратилась в региональное управление Следственного комитета.