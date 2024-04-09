Появилось видео пожара в воркутинской многоэтажке, где спасли 11 человек

Скрин видео группы во "ВКонтакте" "Моя Воркута"

В сети распространилось видео пожара в воркутинской многоэтажке, где пожарные спасли 12 человек. На кадрах видно, что дым выходит из окна четвёртого этажа, однако, по сообщению очевидцев, возгорание началось на первых этажах и привело к задымлению всего здания.

В пресс-службе ГУ МЧС по Коми уточнили, что сигнал о пожаре поступил в воскресенье, 7 апреля. Загорелся дом №28Б по улице Суворова. На место выехали пожарные, которые помогли выбраться из задымленного здания 11 жильцам ещё 27 человек эвакуировались самостоятельно.

На месте работали 14 огнеборцев, привлекли четыре единицы техники. Пламя охватило 15 квадратных метров жилой площади. В тот же день огонь полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.