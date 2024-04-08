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Сыктывкарец осужден за уклонение от призыва на военную службу без уважительных причин

Сыктывкарец осужден за уклонение от призыва на военную службу без уважительных причин Фото Сыктывкарского горсуда

Сыктывкарец осужден городским судом за уклонение от призыва на военную службу. Этот человек неоднократно получал повестки о явке в военный комиссариат, однако не приходил в назначенное время без весомых причин, тем самым уклоняясь от службы во время осенних призывов 2022 и 2023 годов. Об этом сообщают в пресс-службе судов Коми.

В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину полностью, поэтому уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Судом было вынесено решение о наложении штрафа в размере 100 тысяч рублей, который должен быть уплачен в доход государства.

Однако приговор суда еще не вступил в законную силу. Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом по городу Сыктывкар в составе Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми.

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