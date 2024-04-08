Сыктывкарец осужден за уклонение от призыва на военную службу без уважительных причин

Сыктывкарец осужден городским судом за уклонение от призыва на военную службу. Этот человек неоднократно получал повестки о явке в военный комиссариат, однако не приходил в назначенное время без весомых причин, тем самым уклоняясь от службы во время осенних призывов 2022 и 2023 годов. Об этом сообщают в пресс-службе судов Коми.



В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину полностью, поэтому уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Судом было вынесено решение о наложении штрафа в размере 100 тысяч рублей, который должен быть уплачен в доход государства.



Однако приговор суда еще не вступил в законную силу. Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом по городу Сыктывкар в составе Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми.